Русский язык 4 класс тесты: В каком словосочетании зависимое слово согласуется с главным в числе, роде и падеже? 1) В прозрачных ручейках 2) Пугливые птицы 3) Красные гроздья 4) На еловой ветке

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Русский язык 4 класс тесты: В каком словосочетании зависимое слово согласуется с главным в числе, роде и падеже? 1) В прозрачных ручейках 2) Пугливые птицы 3) Красные гроздья 4) На еловой ветке

Автор: Гость