Русский язык 4 класс упражнение 157 текст Найди и Исправь ошибки напиши правильно у??тно Объясни все исправленными орфограммы подчеркни имена существительные в творительном падеже мы любим птиц Ани радует нашу планету грустно б...
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Русский язык 4 класс упражнение 157 текст Найди и Исправь ошибки напиши правильно у??тно Объясни все исправленными орфограммы подчеркни имена существительные в творительном падеже мы любим птиц Ани радует нашу планету грустно было бы Жить без Них зиленой планети висилит глас их дивной опиренье радует слух их чудесной пения мы любим наплювать за их лёх ким палетом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы любим птиц. Они радуют нашу планету. Грустно было бы жить без них. На зелёной планете веселит глаз их дивное оперение,радует слух их чудесное пение. Мы любим наблюдать за их лёгким полетом!)))
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