Русский язык 6 ой класс пажалюста срочно помогите выпишите числителные в таблицу выставляя пропушенню букву Ь на конце числителных Ь в середине числителных слова: шес...десят, тринадцат.. восем,сем..десят,тридцфт..девят..со...

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Русский язык 6 ой класс пажалюста срочно помогите выпишите числителные в таблицу выставляя пропушенню букву Ь на конце числителных Ь в середине числителных слова: шес...десят, тринадцат.. восем,сем..десят,тридцфт..девят..сот,восем...надцат...,пят..сот, двенадцат..., пят..десят, восем ..сот ,восем..десят, пят..надцат.. ,шест..надцат.., сем..надцат..,сем...сот , один ,тридцат...восем...,шест..сот.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шестьдесят,тринадцать,восемь,семьдесят,тридцать,девятьсот,пятьдесят,восемьсот,восемьдесят,пятнадцать,шестнадцать,семнадцать,семьсот,тридцать восемь,шестьсот
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