Русский язык 6 ой класс пажалюста срочно помогите выпишите числителные в таблицу выставляя пропушенню букву Ь на конце числителных Ь в середине числителных слова: шес...десят, тринадцат.. восем,сем..десят,тридцфт..девят..со...

Русский язык

Русский язык 6 ой класс пажалюста срочно помогите выпишите числителные в таблицу выставляя пропушенню букву Ь на конце числителных Ь в середине числителных слова: шес...десят, тринадцат.. восем,сем..десят,тридцфт..девят..сот,восем...надцат...,пят..сот, двенадцат..., пят..десят, восем ..сот ,восем..десят, пят..надцат.. ,шест..надцат.., сем..надцат..,сем...сот , один ,тридцат...восем...,шест..сот.

Автор: Гость