Русский язык в школе я учу только первый год (до этого жила в Польше). Поэтому не мо??у понять тему фразеологизмы. Обьясните пожалуйста. В чем смысл их?
Русский язык
Русский язык в школе я учу только первый год (до этого жила в Польше). Поэтому не мо??у понять тему фразеологизмы. Обьясните пожалуйста. В чем смысл их?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизмы-это устойчивые выражения. Они очень часто применяются в устной речи, тем самым украшая ее. Например:"у этого человека золотые руки" или "Ему море по колено"
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