Русский язык в школе я учу только первый год (до этого жила в Польше). Поэтому не мо??у понять тему фразеологизмы. Обьясните пожалуйста. В чем смысл их?

Русский язык

Русский язык в школе я учу только первый год (до этого жила в Польше). Поэтому не мо??у понять тему фразеологизмы. Обьясните пожалуйста. В чем смысл их?

Автор: Гость