Русский путешественик тверской купец Афанасий Никитин,совершивший путешествие в Индию,прожил в этой стране x месяцев,а потом ещё на z месяцев больше.Сколько всего месяцев он прожил в Индии?

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Русский путешественик тверской купец Афанасий Никитин,совершивший путешествие в Индию,прожил в этой стране x месяцев,а потом ещё на z месяцев больше.Сколько всего месяцев он прожил в Индии?

Автор: Гость