Русский путешественик тверской купец Афанасий Никитин,совершивший путешествие в Индию,прожил в этой стране x месяцев,а потом ещё на z месяцев больше.Сколько всего месяцев он прожил в Индии?
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Русский путешественик тверской купец Афанасий Никитин,совершивший путешествие в Индию,прожил в этой стране x месяцев,а потом ещё на z месяцев больше.Сколько всего месяцев он прожил в Индии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: х + у (в данном случае у = х + z) х + х + z = 2х + z
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