РУССКИЙ В ТЕТРАДКЕ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ NO 475 определяй какими членами предложения я??ляются однородные члены и подчёркивай их ставь галочку над союзом которым они соединяются между собой смотри стоит ли перед этим союзом запята...

Математика

РУССКИЙ В ТЕТРАДКЕ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ NO 475 определяй какими членами предложения я??ляются однородные члены и подчёркивай их ставь галочку над союзом которым они соединяются между собой смотри стоит ли перед этим союзом запятая? стаська и славка закатились под учительский стол и продолжают схватку но вот они увидели директора ребята остановились и быстро вылезли из под учительского стола.

Автор: Гость