РУССКИЙ В ТЕТРАДКЕ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ NO 475 определяй какими членами предложения я??ляются однородные члены и подчёркивай их ставь галочку над союзом которым они соединяются между собой смотри стоит ли перед этим союзом запята...
Математика
РУССКИЙ В ТЕТРАДКЕ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ NO 475 определяй какими членами предложения я??ляются однородные члены и подчёркивай их ставь галочку над союзом которым они соединяются между собой смотри стоит ли перед этим союзом запятая? стаська и славка закатились под учительский стол и продолжают схватку но вот они увидели директора ребята остановились и быстро вылезли из под учительского стола.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стаська и славка-подлежащее, перед союзом запятая не стоит.Закатились под учительский стол и продолжают схватку, но вот они увидели директора, ребята остановились и быстро вылезли из под учительского стола.-Закатились, продолжают сказуемые между ними запятая не стоит.Увидели, остановились, вылезли-сказуемые запятая не стоит.
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