Русский запиши 5 предложений- из комикса ли из книги и тд - 5 предложений когда в конце точка помогите найти ваще не могу
Русский язык
Русский запиши 5 предложений- из комикса ли из книги и тд - 5 предложений когда в конце точка помогите найти ваще не могу
Ответ(ы):
Гость:
У одной вдовы было две дочери: родная дочка и падчерица. Родная дочка была ленивая да привередливая, а падчерица - хорошая и прилежная. Но мачеха не любила падчерицу и заставляла её делать всю тяжёлую работу. Бедняжка целыми днями сидела на улице у колодца и пряла. Она так много пряла, что все пальцы у неё были исколоты до крови. ("Бабушка Метелица" Братья Гримм)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно нужна краткая запись. бабушке вместе с внучкой олей 63 года, а вместе с внучкой машей 65 лет. Всем им вместе 73 года. Сколько лет каждой из ...
Другие предметы