Русский запиши 5 предложений- из комикса ли из книги и тд - 5 предложений когда в конце точка помогите найти ваще не могу

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Русский запиши 5 предложений- из комикса ли из книги и тд - 5 предложений когда в конце точка помогите найти ваще не могу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 У одной вдовы было две дочери: родная дочка и падчерица. Родная дочка была ленивая да привередливая, а падчерица - хорошая и прилежная. Но мачеха не любила падчерицу и заставляла её делать всю тяжёлую работу. Бедняжка целыми днями сидела на улице у колодца и пряла. Она так много пряла, что все пальцы у неё были исколоты до крови. ("Бабушка Метелица" Братья Гримм)
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