Русский 4 класс Нечаева. а) Запишите предложение с фразеологизмами, кратко раскрой их смысл. Сколько орфограмм пропущено? Их в..дой не разольёшь. Ж..вут как кошка с собак..й. Они ..дного поля яг..ды. Отл..чаются как небо от з..мли. Ж..вут душа в душу. Д..вать от в..рот поворот Они два с..пога пара. Какие из фразеологизмов дают положительную характеристику предмету речи, какие отрицательную? б) Из статьи на слово (взгляд) в Справочнике эпитетов, выпиши синонимы к слову дружелюбный