Русский язык 2 класс. В конце поставить препинания помогите пожалуйста. Кто в полях шумит пшеницей И летит крылатой птицей Ветер. Кто к земле деревья клонит Кто волну морскую гонит Ветер

Если как стих выглядит, то так Кто в полях шумит пшеницей, И летит крылатой птицей?Ветер.Кто к земле деревья клонит, Кто волну морскую гонит? Ветер.