Русский язык 3касс 1часть упр40

Русский язык 3касс 1часть упр40

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А ты не мог(ла) сфоткать задание? Если ты сможешь то сфоткай. Но наверно уже не получиться потому , что ты уже задал(а) вопрос
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