Русский язык 4 класс упр. 246 стр. 116 Прочитать вопросы, ответы на которые вы найдете в энциклопедии для любознательных Почемучка. Как называется зве зда, которую видно днем? Почему Луна не падает на Землю? Где ночуе...

Русский язык 4 класс упр. 246 стр. 116 Прочитать вопросы, ответы на которые вы найдете в энциклопедии для любознательных Почемучка. Как называется зве зда, которую видно днем? Почему Луна не падает на Землю? Где ночует солнышко? Почему говорят: " Вода и камень точит"? Зачто белого медведя вписали в Красную книгу? Кто раскрасил радугу?»