Русский язык2класс подчеркнуть опасное место и удорение поставить,береза,телефон,ветер,воскресенье,дорога,карандаш
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Русский язык2класс подчеркнуть опасное место и удорение поставить,береза,телефон,ветер,воскресенье,дорога,карандаш
Ответ(ы):
Гость:
Поставить:гласная о находится в приставке,мы её запоминаем. Берёза:Букву е в первом слоге мы запоминаем это словарное слово.
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