Русское название полуострова ханко финляндия где во время северной войны русский флот разгромил советская эстрада 1714г

История
Русское название полуострова ханко финляндия где во время северной войны русский флот разгромил советская эстрада 1714г
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Гость:
Ответ: Гангут. В учебниках по истории это сражение часто называют "сражение у мыса Гангут". 
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