Ряббяткипожалуйста помогитее)разобрать по составу слова :ГОРНЫХ. РАСТОПЛЯЕТ ШЛИФУЕТ ПЕРЕКАТЫВАЕТ ВИДЕЛ очень надоо

Ряббяткипожалуйста помогитее)разобрать по составу слова :ГОРНЫХ. РАСТОПЛЯЕТ ШЛИФУЕТ ПЕРЕКАТЫВАЕТ ВИДЕЛ очень надоо

Ответ(ы):

Ответил Гость:
гор - корень,   н - суффикс,   ых - окончаниерас - приставка,   топ - корень,    л, я - суффиксы,   ет- -окончаниепере-приставка,   кат - корень,   ыва - суффикс,    ет - окончаниешлиф - корень,   у - суффикс,   ет- -окончаниевид - корень,   е, л - суффиксы,    нулевое окончание
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