Ряббяткипожалуйста помогитее)разобрать по составу слова :ГОРНЫХ. РАСТОПЛЯЕТ ШЛИФУЕТ ПЕРЕКАТЫВАЕТ ВИДЕЛ очень надоо

гор - корень, н - суффикс, ых - окончаниерас - приставка, топ - корень, л, я - суффиксы, ет- -окончаниепере-приставка, кат - корень, ыва - суффикс, ет - окончаниешлиф - корень, у - суффикс, ет- -окончаниевид - корень, е, л - суффиксы, нулевое окончание