Рядом с чем находятся: Ладожское озеро,Онежское озеро,Сарезское озеро,Великие озера,река Эльтон,озеро Чад,озеро Баскунчак и Мертвое озеро
Разное
Рядом с чем находятся: Ладожское озеро,Онежское озеро,Сарезское озеро,Великие озера,река Эльтон,озеро Чад,озеро Баскунчак и Мертвое озеро
Ответ(ы):
Гость:
Я смотрела,даже название карты на которой смотрю вводила.Но выдает не то.Может знаете сайт,где можно посмотреть?
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