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рядом с какими городами проходила линия фронта в декабре 1941года
рядом с какими городами проходила линия фронта в декабре 1941года
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Таганрог, Елец, Серпухов, Калинин
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