Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день,а следующие 3 дня по 20ц в день.Сколько всего кг рыбы поймали рыбаки за 6дней Реши задачу двумя способами.

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Рыбаки ловили первые 3 дня недели по 100ц рыбы в день,а следующие 3 дня по 20ц в день.Сколько всего кг рыбы поймали рыбаки за 6дней Реши задачу двумя способами.

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