Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила f1=12H. Длина рычага 50 см, п??ечо силы f1 равно 30 см. Чему равна сила f2?
Физика
Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила f1=12H. Длина рычага 50 см, п??ечо силы f1 равно 30 см. Чему равна сила f2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1*d1=F2*d2 F1*d1=F2*(L-d1) F2=F1*d1/(L-d1)=12*0,3/(0,5-0,3)=18 H
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