Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила f1=12H. Длина рычага 50 см, п??ечо силы f1 равно 30 см. Чему равна сила f2?

Физика

Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила f1=12H. Длина рычага 50 см, п??ечо силы f1 равно 30 см. Чему равна сила f2?

Автор: Гость