Рысь съедает 600кг мяса за 6 часов а тигр в 2 раза быстрее за какое время они съедят э??о мясо вместе объясни решение
Математика
Рысь съедает 600кг мяса за 6 часов а тигр в 2 раза быстрее за какое время они съедят э??о мясо вместе объясни решение
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Гость:
6÷2=3 часа 3÷2=1час 30 мин
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