Рысь съедает 600кг мяса за 6 часов а тигр в 2 раза быстрее за какое время они съедят э??о мясо вместе объясни решение

Математика

Рысь съедает 600кг мяса за 6 часов а тигр в 2 раза быстрее за какое время они съедят э??о мясо вместе объясни решение

Автор: Гость