Рыжий кот грелся на солнышке. Мы сегодня посмотрели хороший фильм . Мы сегодня пос??роили овечий хлев. Подчеркнуть указать части речи

Гость: Гость:

Рыжий кот грелся на солнышке. Рыжий-определения (волнистая линия) кот-подлежащее (одна черта) грелся-сказуемое (две черты) на солнышке-дополнение (пунктирные линии) Мы сегодня посмотрели хороший фильм. Мы-подлежащее (одна черта) сегодня-обстоятельство ( пунктирная линия и точка) посмотрели-сказуемое (две черты) хороший-определение (волнистая линия) фильм-дополнение (пунктирные линии) Мы сегодня построили овечий хлев. Мы-подлежащее (одна черта) сегодня -обстоятельство (пунктирная линия и точка) построили -сказуемое (две черты) овечий -определение (волнистая линия) хлев -дополнение (пунктирные линии)