Ржаная мука даёт 40% припёка, а пшеничная 35. сколько потребуется муки, чтобы испечь 1 т ржаного хлеба и 1 т пшеничного хлеба?
Математика
Ржаная мука даёт 40% припёка, а пшеничная 35. сколько потребуется муки, чтобы испечь 1 т ржаного хлеба и 1 т пшеничного хлеба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(для ржаного хлеба)т. е масса ржаного хлеба 140 % муки, т. е. 140% - 1000 кг, 100 % - x кг, (100 * 1000) : 140= 714 кг.(для пшеничного хлеба)т.е масса пшеничного хлеба 135% муки, т.е. 135 % - 1000 кг, 100% -x кг, (100*1000):135 = 741кг
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