Ржаная мука даёт 40% припёка, а пшеничная 35. сколько потребуется муки, чтобы испечь 1 т ржаного хлеба и 1 т пшеничного хлеба?

Математика

Ржаная мука даёт 40% припёка, а пшеничная 35. сколько потребуется муки, чтобы испечь 1 т ржаного хлеба и 1 т пшеничного хлеба?

Автор: Гость