Сізіфова праця, ще означає марна праця
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Сізіфова праця, ще означає марна праця
Ответ(ы):
Гость:
Так тому що він піднімав камінь по горі а потім камінь падав донизу і він піднімав його знову і так вічно
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