С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурцов.сколько тонн огурцов соб??али с тех же теплиц в этом году,если урожай с каждой теплицы повысился на 5 ц.краткая запись

Математика
С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурцов.сколько тонн огурцов соб??али с тех же теплиц в этом году,если урожай с каждой теплицы повысился на 5 ц.краткая запись
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ.1) 450:15=30 (т) - огурцов собрали с каждой теплицы в прошлом году30 т=300 ц2) 300+5=305 (ц) - огурцов собрали с каждой теплицы в этом году3) 305*15=4575 (ц)4575 ц=457 т 5 цОтвет: в этом году с этих теплиц собрали 457 тонн 5 центнеров огруцов.2 способ.1) 5*15=75 (ц) - на столько больше урожай огруцов в этом году450 т=4500 ц2) 4500+75=4575 (ц)4575 ц=457 т 5 цОтвет: в этом году с этих теплиц собрали 457 тонн 5 центнеров огруцов.Вот над 3 способом я думаю.))))))

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