С 15 теплиц собрали в прошлом году 4500 ц огурцов. Сколько ц огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если урожай с каждой теплицы повысили на 5 ц. Помогите пожалуйста дам 19 балла

Математика

С 15 теплиц собрали в прошлом году 4500 ц огурцов. Сколько ц огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если урожай с каждой теплицы повысили на 5 ц. Помогите пожалуйста дам 19 балла

Автор: Гость