С 15 теплиц собрали в прошлом году 4500 ц огурцов. Сколько ц огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если урожай с каждой теплицы повысили на 5 ц. Помогите пожалуйста дам 19 балла
Математика
С 15 теплиц собрали в прошлом году 4500 ц огурцов. Сколько ц огурцов собрали с тех же теплиц в этом году если урожай с каждой теплицы повысили на 5 ц. Помогите пожалуйста дам 19 балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4500:15=300(ц) - каждая теплица. 2) 300+5=305(ц) - после повышения. 3) 305*15=4575(ц) - в этом году. Ответ: 4575 ц всего
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