С 52 № 137: В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а в 3 на 32 машины мень??е чем в первом Сколько машин в 3ёх таксопарках???

Математика

С 52 № 137: В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а в 3 на 32 машины мень??е чем в первом Сколько машин в 3ёх таксопарках???

Автор: Гость