С 52 № 137: В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а в 3 на 32 машины мень??е чем в первом Сколько машин в 3ёх таксопарках???

Математика
С 52 № 137: В первом таксопарке 587 машин во втором в 3 раза больше а в 3 на 32 машины мень??е чем в первом Сколько машин в 3ёх таксопарках???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором 587*3=1761 В третьем 587-32=555 Всего 587 + 1761 + 555 = 2903
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