С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч. Через 2 ч с этого же аэродрома вы??етел вслед за вертолётом самолёт, который через 3 ч после вылета перегнал вертолёт на 840 км. Найдите скорость самолёта.

Математика

С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч. Через 2 ч с этого же аэродрома вы??етел вслед за вертолётом самолёт, который через 3 ч после вылета перегнал вертолёт на 840 км. Найдите скорость самолёта.

Автор: Гость