С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч. Через 2 ч с этого же аэродрома вы??етел вслед за вертолётом самолёт, который через 3 ч после вылета перегнал вертолёт на 840 км. Найдите скорость самолёта.
Математика
С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210 км/ч. Через 2 ч с этого же аэродрома вы??етел вслед за вертолётом самолёт, который через 3 ч после вылета перегнал вертолёт на 840 км. Найдите скорость самолёта.
Ответ(ы):
Гость:
пусть x км/ч - скорость самолёта .тогда путь который прошёл самолёт равен 3x км. 3x= 2*210+840 3x=420+840 3x=1260 x= 1260/3 x=420 420км/ч -скорость самолёта ответ:420 км/ч.
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