С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч.Через 2ч с этого же аэрородрома вылетел вслед завертолётом самолёт, который через 3ч после своего вылета перегнал вертолет на 840 км найдите скорость самолета

Математика

С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч.Через 2ч с этого же аэрородрома вылетел вслед завертолётом самолёт, который через 3ч после своего вылета перегнал вертолет на 840 км найдите скорость самолета

Автор: Гость