С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч.Через 2ч с этого же аэрородрома вылетел вслед завертолётом самолёт, который через 3ч после своего вылета перегнал вертолет на 840 км найдите скорость самолета
Математика
С аэродрома вылетел вертолёт со скоростью 210км/ч.Через 2ч с этого же аэрородрома вылетел вслед завертолётом самолёт, который через 3ч после своего вылета перегнал вертолет на 840 км найдите скорость самолета
Ответ(ы):
Гость:
Скорость самолёта 490 километров в час
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