С автостанции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса ??корость одного из них 36 километров в час а скорость другого 48 километров час Какое расстояние будет между ними через 30 минут

Математика

С автостанции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса ??корость одного из них 36 километров в час а скорость другого 48 километров час Какое расстояние будет между ними через 30 минут

Автор: Гость