С автостанции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса ??корость одного из них 36 километров в час а скорость другого 48 километров час Какое расстояние будет между ними через 30 минут
Математика
С автостанции одновременно в противоположных направлениях выехали два автобуса ??корость одного из них 36 километров в час а скорость другого 48 километров час Какое расстояние будет между ними через 30 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час=60минут 60:30=2 36:2=18(км) 48:2=24(км) 18+24=42(км) Ответ:на 42 км меньше
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