С балкона бросают мячик вниз под углом к горизонту сопротивление воздуха пренебр??жимо мало.Как меняются в процессе движения модуль вертикальной составляющей его скорости и модуль ускорения мячика? 1)Изменяется 2)уменьшается ...

Физика

С балкона бросают мячик вниз под углом к горизонту сопротивление воздуха пренебр??жимо мало.Как меняются в процессе движения модуль вертикальной составляющей его скорости и модуль ускорения мячика? 1)Изменяется 2)уменьшается 3)не изменяется

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