С балкона бросают мячик вниз под углом к горизонту сопротивление воздуха пренебр??жимо мало.Как меняются в процессе движения модуль вертикальной составляющей его скорости и модуль ускорения мячика? 1)Изменяется 2)уменьшается ...
Физика
С балкона бросают мячик вниз под углом к горизонту сопротивление воздуха пренебр??жимо мало.Как меняются в процессе движения модуль вертикальной составляющей его скорости и модуль ускорения мячика? 1)Изменяется 2)уменьшается 3)не изменяется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вертикальная компонента скорости возрастает, так как ее вектор сонаправлен с вектором ускорения ускорение мячика постоянно и равно по модулю ускорению свободного падения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Информатика
Объем сообщения, содержащего 8192 символов, составил 1/256 часть Мбайта. Каков размер ??лфавита, с помощью которого записано сообщение?