С базы отправили в первый магазин Три грузовика муки а в другой 5 во второй магазин отправили на 40 центнеров больше Сколько центнеров муки отправили в каждый магазин
Математика
С базы отправили в первый магазин Три грузовика муки а в другой 5 во второй магазин отправили на 40 центнеров больше Сколько центнеров муки отправили в каждый магазин
Ответ(ы):
Гость:
5-3=2(грузовика) - на столько больше отправили во второй магазин. 40/2=20(ц) - содержится в одном грузовике 20*3=60(ц) - отправили в первый магазин 20*5=100(ц) - отправили во второй магазин. Ответ:60 ц.,100 ц.
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