С базы отправили в первый магазин Три грузовика муки а в другой 5 во второй магазин отправили на 40 центнеров больше Сколько центнеров муки отправили в каждый магазин

Математика

С базы отправили в первый магазин Три грузовика муки а в другой 5 во второй магазин отправили на 40 центнеров больше Сколько центнеров муки отправили в каждый магазин

Автор: Гость