С чем связаны видоизменения корней

Гость: Гость:

Видоизменения корней связаны в первую очередь с климатическими условиями: избыток влаги приводит к тому, что корни становятся небольшими (нет нужды добывать влагу из почвы, могут загнить). Например, корни тропических растений, корни растений тундры. недостаток влаги приводит к тому, что корни становятся более длинными, чтобы обеспечить влагой растения. Например, виноград растет в засушливых районах, корень может уходить на глубину 5 и более метров. Не постоянная температура и непостоянная влажность приводит к утолщению корней - в них накапливается вода и питательные вещества на случай наступления засухи, понижения температуры.