С четырёх полок книжного шкафа взяли 5 книг.После этого на полках осталось 80 книг. ??колько книг было в шкафу?

Математика

С четырёх полок книжного шкафа взяли 5 книг.После этого на полках осталось 80 книг. ??колько книг было в шкафу?

Автор: Гость