С четырёх полок книжного шкафа взяли 5 книг.После этого на полках осталось 80 книг. ??колько книг было в шкафу?
Математика
С четырёх полок книжного шкафа взяли 5 книг.После этого на полках осталось 80 книг. ??колько книг было в шкафу?
Ответ(ы):
Гость:
80+5=85книг было в шкафу Ответ 85книг было в шкафу
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