С данньіми словами составьте словосочетания и запишите предложеий . Внук , дядя , тетя , дедушка , прабабушка .
Разное
С данньіми словами составьте словосочетания и запишите предложеий . Внук , дядя , тетя , дедушка , прабабушка .
Ответ(ы):
Гость:
Бабушка принесла гостинец своему внуку Мои дядя и тетя - пожарные Мы с дедушкой очень любим проводить время на свежем воздухе Моей прабабушке тяжело, поэтому я ей всегда помогаю
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