С двух пунктов A и B,расстояние между которыми 10 км выехали в противоположных направлениях велосипедист и машины.Скорость машины на 30 км/ч больше скорости велосипедиста.Через 36 минут после начала движения расстояние между ни...

Алгебра

С двух пунктов A и B,расстояние между которыми 10 км выехали в противоположных направлениях велосипедист и машины.Скорость машины на 30 км/ч больше скорости велосипедиста.Через 36 минут после начала движения расстояние между ними было 40 км.Найдите скорость велосипедиста. P.S по моим расчетам скорость велосипедиста должна быть 10 км/ч Но моя проблема в том, что я не могу правильно написать решение задачи. Спасибо,тем кто поможет!

Автор: Гость