С двух пунктов A и B,расстояние между которыми 10 км выехали в противоположных направлениях велосипедист и машины.Скорость машины на 30 км/ч больше скорости велосипедиста.Через 36 минут после начала движения расстояние между ни...
Алгебра
С двух пунктов A и B,расстояние между которыми 10 км выехали в противоположных направлениях велосипедист и машины.Скорость машины на 30 км/ч больше скорости велосипедиста.Через 36 минут после начала движения расстояние между ними было 40 км.Найдите скорость велосипедиста. P.S по моим расчетам скорость велосипедиста должна быть 10 км/ч Но моя проблема в том, что я не могу правильно написать решение задачи. Спасибо,тем кто поможет!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V велосипедиста-x (x+30)*36/60+36/60x=40-10 0,6x+18+0,6x=30 1,2x=30-18 1,2x=12:1,2 x=10
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