С двух участков собрали 62 мешка картофеля. Со второго участка собрали 39 мешков картофеля. На соколько мешков картофеля собрали больше со второго участка,чем с первого?
Математика
С двух участков собрали 62 мешка картофеля. Со второго участка собрали 39 мешков картофеля. На соколько мешков картофеля собрали больше со второго участка,чем с первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 62-39=23 (мешка) - с 1 участка 2) 39-23=16 (мешков) - на столько мешков картофеля собрали больше со второго участка, чем с первого Ответ: 16 мешков
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