С двух участков собрали 62 мешка картофеля. Со второго участка собрали 39 мешков картофеля. На соколько мешков картофеля собрали больше со второго участка,чем с первого?

Математика

С двух участков собрали 62 мешка картофеля. Со второго участка собрали 39 мешков картофеля. На соколько мешков картофеля собрали больше со второго участка,чем с первого?

Автор: Гость