С двух участков собрали 62 мешка кортофеля.Со второго участка собрали 39 мешков кар??офиля.На сколько мешков картофиля собрали больше со второго участка чем с первого Помогите 5 класс Математика

Математика

С двух участков собрали 62 мешка кортофеля.Со второго участка собрали 39 мешков кар??офиля.На сколько мешков картофиля собрали больше со второго участка чем с первого Помогите 5 класс Математика

Автор: Гость