С двух участков собрали 62 мешка кортофеля.Со второго участка собрали 39 мешков кар??офиля.На сколько мешков картофиля собрали больше со второго участка чем с первого Помогите 5 класс Математика
Математика
С двух участков собрали 62 мешка кортофеля.Со второго участка собрали 39 мешков кар??офиля.На сколько мешков картофиля собрали больше со второго участка чем с первого Помогите 5 класс Математика
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Гость:
62-39#23(к) ответ; на 23 картофеля меньше
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