С двумя любыми словами составить предложения: шины, пружина,машина, камыши, ширь,с??ежинки, кружился,дружить

Русский язык
С двумя любыми словами составить предложения: шины, пружина,машина, камыши, ширь,с??ежинки, кружился,дружить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На землю падали кружевные снежинки, у моего папы черна машина
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