С двумя любыми словами составить предложения: шины, пружина,машина, камыши, ширь,с??ежинки, кружился,дружить
Русский язык
С двумя любыми словами составить предложения: шины, пружина,машина, камыши, ширь,с??ежинки, кружился,дружить
Ответ(ы):
Гость:
На землю падали кружевные снежинки, у моего папы черна машина
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Сочинение " торг- дело великое ! Купечеством всякое царство богатится , а без купеч??ства никакое и малое государство быть не может./ И.Т.Посошков."