С ящика в углу с_скакивала крышка оттуда вые_жал пар_во_ и на нем с_дели две куклы. П??жарный к_тил бочку собака р_зиновая лаяла лошадь без головы ржала... А после всех вылезал из-под кровати башмак и просил (Каши, каши, каши!)
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С ящика в углу с_скакивала крышка оттуда вые_жал пар_во_ и на нем с_дели две куклы. П??жарный к_тил бочку собака р_зиновая лаяла лошадь без головы ржала... А после всех вылезал из-под кровати башмак и просил (Каши, каши, каши!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соскакивала, выезжал , паровоз , сидели , катил, резиновая
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