С изученными на уроке словарными словами придумай и запиши предложения. Озаглавь его. Словарные слова подчеркни. Воробей, лисица, ягода, вдруг, сорока

Лес Как вы знаете в лесу много интересного. Мы можем там увидеть зверей познавать их. Как то раз гуляла я по лесу и увидела воробья на дереве. Он был красивый и он пел ещё я так заслушалась что не могла оторваться от этого пения, но как то вдруг резко из под кустов выбежала лиса и воробей улетел. А лиса была красивой, у неё была рыжая шерстка и пышный хвост. И потом она убежала. И я пошла дальше. А на деревьях растут ягоды. Они были такие сочные и вкусные. А на этом дереве сидела сорока. Хвост у неё был черно-белый красивый сама у неё расцветка красивая. Ну вот пожалуй и все. Мне так охото снова пойти туда и встретить новые приключения.