С какими цветками селекционеру работать проще - с однополыми или обоеполыми?

Двухполые их называют ОБОЕПОЛЫМИ у них одновременнов цветке имеются и тычинки и пестики (например-- вишня, лилия, яблоня, паслен , редька, капуста,розы, фасоль, горох....) однополые их называют ТЫЧИНОЧНЫЕ ЦВЕТЫ это мужские, которые имеют пыльцу, но не образуют плодов, (у них имеются только тычинки) и ПЕСТИЧНЫЕ ЦВЕТЫ - это женские , которые образуют плоды ( у них имеются только пестики) например - огурцы, тыквы, тополь, облепиха... Поэтому наверно с обоеполыми!