С какими двузначными числами можно выполнить действие сложения,используя равенс??ва 6+4=10 и 2+3=5

Математика
С какими двузначными числами можно выполнить действие сложения,используя равенс??ва 6+4=10 и 2+3=5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60 + 40 = 100 20  + 30  = 50  в данном случае мы умножили оба числа на 10 а можно умножить на любое другое число   
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