С какими двузначными числами можно выполнить действия вычитания используя равен??тва 10-6=4 и 5-2=3?Запиши несколько таких разностей.Найди их значения.

Математика
С какими двузначными числами можно выполнить действия вычитания используя равен??тва 10-6=4 и 5-2=3?Запиши несколько таких разностей.Найди их значения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20-12=8 40-24=16 10-4=6 20-8=12
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