С какими двузначными числами можно выполнить действия вычитания используя равен??тва 10-6=4 и 5-2=3?Запиши несколько таких разностей.Найди их значения.

Математика

С какими двузначными числами можно выполнить действия вычитания используя равен??тва 10-6=4 и 5-2=3?Запиши несколько таких разностей.Найди их значения.

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