С какими из следующих веществ будет реагировать разбавленная серная кислота: Al, Al2О3, Al(OH)3, Ag, Ba(NO3)2, CaCO3, Ca(OH)2. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионн ой формах. Назовите все продукты реакций ...
С какими из следующих веществ будет реагировать разбавленная серная кислота: Al, Al2О3, Al(OH)3, Ag, Ba(NO3)2, CaCO3, Ca(OH)2. Напишите уравнения реакций в молекулярном и ионн ой формах. Назовите все продукты реакций
Ответ(ы):
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2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2 2Al(0) + 6H(+) + 3SO4(-2) = 2Al(+3) + 3SO4(-2) + 3H2(0) 2Al(0) + 6H(+) = 2Al(+3) + 3H2(0) Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O Al2O3 + 6H(+) + 3SO4(-2) = 2Al(+3) + 3SO4(-2) + 3H2O Al2O3 + 6H(+) = 2Al(+3) + 3H2O 2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O 2Al(OH)3 + 6H(+) + 3SO4(-2) = 2Al(+3) + 3SO4(-2) + 6H2O 2Al(OH)3 + 6H(+) = 2Al(+3) + 6H2O Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HNO3 Ba(+2) + 2NO3(-) + 2H(+) + SO4(-2) = BaSO4 + 2H(+) + 2NO3(-) Ba(+2) + SO4(-2) = BaSO4 CaCO3 + H2SO4 = CaSO4 + CO2 + H2O CaCO3 + 2H(+) + SO4(-2) = CaSO4 + CO2 + H2O Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O Ca(OH)2 + 2H(+) + SO4(-2) = CaSO4 + 2H2O