С какими проявлениями добра и зла мы встречаемся в современном обществе? Покажите на примерах из литературных произведений кинофильмов из окружающей ж изни.

С корыстью,со взяточностью,с обманом;С помощью других,с любезностью,с приветливостью.Со злом мы встречаемся так же в литературных произведениях,достаточно вспомнить "Мертвые души" в этом произведении описывается жалкое поведение мужчины,который думает о себе.С добром мы встречаемся так же в лит.произвед.достаточно вспомнить всеми известное произвед.Му-му"Где Герасим забирает собаку себе.Разве это не добро?Разве это не помощь?