С какими целями фараоны содержали большое войско? Как египтяне описывали свадьбу простого воина в походе? Были ли результаты военных побед одинаковых для фараона,командиров и рядовых воинов?
История
С какими целями фараоны содержали большое войско? Как египтяне описывали свадьбу простого воина в походе? Были ли результаты военных побед одинаковых для фараона,командиров и рядовых воинов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фараон держал много воинов для защиты и для войны Свадьба происходила так Был красивый парад в честь свадьбы Да были
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