С какими веществами будет взаимодействовать раствор гидроксида натрия:Al,MgSO4,Cu( OH)2 , CO2, CaCO3,Ca (OH)2, H3PO4? Проделайте практически осуществляемые реакции.
Химия
С какими веществами будет взаимодействовать раствор гидроксида натрия:Al,MgSO4,Cu( OH)2 , CO2, CaCO3,Ca (OH)2, H3PO4? Проделайте практически осуществляемые реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2Al+2NaOH+6H2O=3H2+2Na[Al(OH)4] 2)2NaOH+MgSO4=Mg(OH)2+Na2SO4 3) 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O 4)H3PO4+3NaOH=Na3Po4+3H2O
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