С какой из перечисленных ниже стран воевала Россия в 19 в? А)Бельгией Б)Сардински?? королевством В)США Г)Китаем

История

С какой из перечисленных ниже стран воевала Россия в 19 в? А)Бельгией Б)Сардински?? королевством В)США Г)Китаем

Автор: Гость