С какой из перечисленных ниже стран воевала Россия в 19 в? А)Бельгией Б)Сардински?? королевством В)США Г)Китаем
История
С какой из перечисленных ниже стран воевала Россия в 19 в? А)Бельгией Б)Сардински?? королевством В)США Г)Китаем
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Гость:
Г) ....... [|Китаем|]
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