С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты h, что б он подпрыгнул н?? высоту в двое больше? сопротивление воздуха не учитывать
Физика
С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты h, что б он подпрыгнул н?? высоту в двое больше? сопротивление воздуха не учитывать
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