С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты h, что б он подпрыгнул н?? высоту в двое больше? сопротивление воздуха не учитывать

Физика

С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты h, что б он подпрыгнул н?? высоту в двое больше? сопротивление воздуха не учитывать

Автор: Гость