С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты h, что б он подпрыгнул н?? высоту в двое больше? сопротивление воздуха не учитывать

Физика
С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты h, что б он подпрыгнул н?? высоту в двое больше? сопротивление воздуха не учитывать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 ..............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составить и решить уравнение: Катя задумала число увеличила его в 9 раз затем умен??шила на 8 и полученную разность уменьшила в 5 раз . В результат...
Ответить
Русский язык
Орфографический разбор слова крыльями
Ответить
Математика
Отметьте 10 точек на рисунке, чтобы никакие три из них не лежали на одной прямой.
Ответить
Информатика
Напишите программу , которая выбирает максимальное и минимальное из пяти введенн??х чисел. (Не используя встроенные функции min и max) Язык: Python
Ответить
История
СРОЧНО!!!!! Что больше увозили из Византии и Руси???
Ответить