С какой силой давит воздух на поверхность стола, длина которого 1,2м ширины 60 см, ес??и атмосферное давление 760 мм рт. Ст.?
Физика
С какой силой давит воздух на поверхность стола, длина которого 1,2м ширины 60 см, ес??и атмосферное давление 760 мм рт. Ст.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
760 мм р.т.=101325Па=101325H/м^2 S=1.2*0.6 F=101325H/м^2*S=101325H/м^2*1.2*0.6=72954H
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