С какой силой давит воздух на поверхность стола, длина которого 1,2м ширины 60 см, ес??и атмосферное давление 760 мм рт. Ст.?

Физика

С какой силой давит воздух на поверхность стола, длина которого 1,2м ширины 60 см, ес??и атмосферное давление 760 мм рт. Ст.?

Автор: Гость