С какой силой притягивается к земле летчик-космонавт массой 70 кг, находясь на высоте 400 км над поверхностью Земли?

Физика
С какой силой притягивается к земле летчик-космонавт массой 70 кг, находясь на высоте 400 км над поверхностью Земли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила будет 70 * 6400^2 / 6800^2 = 62 кГ
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