С какой силой притягивается к земле летчик-космонавт массой 70 кг, находясь на высоте 400 км над поверхностью Земли?

Физика

С какой силой притягивается к земле летчик-космонавт массой 70 кг, находясь на высоте 400 км над поверхностью Земли?

Автор: Гость